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Дуду: «Решение УЕФА отстранить российские клубы — нормальная реакция на происходящее»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Дуду ответил на вопрос о том, можно ли говорить о деградации российского футбола.

«Сложно оценивать, сейчас я не особо слежу за российским футболом. Чтобы понять уровень, мне надо выйти на поле (смеется). А так, в целом, уровень, конечно, упал. Возможно, c 2005 по 2010 год — лучшее время российского футбола, когда вы доминировали на европейской арене», — приводит «РБ Спорт» слова Дуду.

Также он высказался на тему отстранения российских клубов от участия в международных турнирах.

«Это действительно жесткое решение, ваши клубы пострадали. С другой стороны, решение УЕФА — нормальная реакция на происходящее в мире. Я не знаю, сколько лет может продлиться дисквалификация российских клубов», — добавил экс-игрок.

Российские клубы и сборная отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dudu-otstranenie-rossijskih-klubov-normal-naya-reaktsiya-uefa-na-proishodyashhee/
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И В Н П +/- О
1
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2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
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