Рассказов может пропустить матч с «Динамо»

Как стало известно «СЭ», защитник самарских «Крыльев Советов» Николай Рассказов может пропустить матч 19-го тура РПЛ против «Динамо».

28-летний футболист из-за повреждения не сыграл в двух последних матчах команды на сборах с «Чайкой» (20 февраля) и «Балтикой» (22 февраля). Вероятнее всего, Рассказов пропустит и встречу с «Динамо» в рамках РПЛ.

Матч «Динамо» — «Крылья Советов» состоится в Москве в воскресенье, 1 марта.