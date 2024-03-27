Лепехин: «В «Зените» сейчас нет футболиста, который на голову сильнее всех»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин не смог назвать игрока, который бы сейчас выделялся в составе сине-бело-голубых.

«Трудно назвать любимого футболиста нынешнего «Зенита». Играл бы Халк, назвал бы его. Нет такого футболиста в «Зените», который на голову сильнее всех. Понятно, что все бразильцы хорошо играют. У меня завышенные ожидания от петербуржцев, поэтому и нет такого футболиста, который мог бы меня удивить», — цитирует Лепехина «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» с 40 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В 22-м туре сине-бело-голубые сыграют против «Крыльев Советов». Матч пройдет 30 марта в 14.00 по московскому времени.