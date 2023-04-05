Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца объяснил, зачем ему российское гражданство

Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца заявил, что не против получить российское гражданство.

«Точно не имею ничего против российского гражданства. Тогда я бы перестал считаться иностранцем, многие вещи стали бы проще — например, паспортный контроль в аэропорту. Также это было бы хорошо для клуба — минус легионер. Я не озабочен этим вопросом прямо сейчас, не думал о нюансах, но в целом — почему нет?» — цитирует Фернандо Metaratings.ru.

Ранее о желании получить российский паспорт заявил другой игрок самарского клуба — аргентинец Бенхамин Гарре.