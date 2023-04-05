Бушманов объяснил, почему России не стоит переходить в Азиатскую конфедерацию футбола

Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Бушманов объяснил, почему РФС не стоит вступать в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Мне бы не хотелось переходить в АФК. Понятно, что хочется участвовать в официальных турнирах и матчах. Но не стоит переходить в Азию, пока есть надежда вернуться в европейские турниры. По каким причинам? Конкуренция упадет, будет сложная логистика. Уровень команд там другой, и инфраструктуры нет такой, к которой привыкли наши команды и болельщики», — цитирует Бушманова «Газета.Ru».

Российские клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой в турнирах ФИФА и УЕФА до следующего уведомления. Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов завяил, что на ближайшем исполкоме не будет рассматриваться вопрос о переходе организации в Азиатскую конфедерацию.