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Экс-президент «Локомотива» Наумов не считает спад в игре Пиняева критичным

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре полузащитника железнодорожников Сергея Пиняева.

«Спад в игре Пиняева объективен, остановка в его прогрессе должна была случиться. С молодыми футболистами такое происходит очень часто. Сначала от них от всех крайне большие ожидания, а потом наступает спад. Это обычная история, но в ней нет ничего страшного.

Во-первых, соперники начинают относиться к нему с более пристальным вниманием. Во-вторых, он сам растет, и что-то меняется в его понимании футбола. Думаю, если он хорошо подготовится в зимний период, то мы увидим в оставшейся части чемпионата того Пиняева, которого все ждут. Для него еще ничего не потеряно. Он любит футбол и умеет в него играть. У него есть время, чтобы полностью раскрыть свой потенциал», — сказал Наумов Legalbet.

В нынешнем сезоне Пиняев провел 24 матча в составе «Локомотива», забил семь голов и отдал пять результативных передач.

Контракт 20-летнего россиянина с железнодорожниками рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 8 миллионов евро.

Источник: Legalbet
Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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