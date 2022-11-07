Педро Габриэля отстранили от тренировок с основной командой «Локомотива»

Форвард «Локомотива» Педро Габриэль отстранен от тренировок с основной командой из-за разногласий с тренерским штабом. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, бразильский нападающий не попал в заявку на матч 16-го тура чемпионата России против «Урала» (2:2), так как не соблюдает требования новых тренеров клуба.

Бразилец подписал контракт с «Локомотивом» в начале сентября этого года. В текущем сезоне он провел 9 игр за московский клуб во всех турнирах и оформил покер в кубковом матче.