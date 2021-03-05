Защитник «Краснодара» Ойонго перенес операцию

Защитник «Краснодара» Амбруаз Ойонго был прооперирован, сообщил 5 марта в Instagram сам футболист.

«Никогда не знаешь, насколько ты силен до тех пора, пока у тебя не останется только один выбор — быть сильным, — написал игрок. — Закончили с операцией. Восстанавливаюсь, как лев. Спасибо за ваши сообщения».

Новичок «Краснодара» получил травму в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:2). Этот матч стал дебютным для Ойонго, которого «Краснодар» арендовал у французского «Монпелье» до конца сезона-2020/21. 29-летний камерунский защитник появился на поле на 33-й минуте, заменив травмированного Евгения Чернова. На второй тайм Ойонго не вышел.

1 марта стало известно, что у игрока травма крестообразных связок колена. 4 марта его агент сообщил, что игрок вернется в «Монпелье».