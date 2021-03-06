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Агент: «Рами очень любит Россию, готовы рассмотреть предложения»

01:17
Адиль Рами. Фото ФК «Сочи»
Адиль Рами. Фото ФК «Сочи»
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Рубен Хавьер Косо Руиз, агент защитника «Боавишты» Адиля Рами, рассказал «СЭ» о ситуации его клиента.

«Адиль замечательно чувствует себя в «Боавиште». Что касается России, то мы не закрыли для себя эту историю. Мы с Адилем очень любим Россию. Если какой-нибудь клуб из РПЛ сделает нам хорошее предложение, готовы рассмотреть», — сказал Руиз «СЭ».

Зимой 2020 года Адиль Рами подписал контракт с «Сочи», но так и не провел за клуб ни одного матча. В мае «Сочи» аннулировал его контракт.

(Сергей Федоров)

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