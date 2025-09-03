Оласа сообщил, что сможет сыграть против «Акрона»

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа ответил на вопрос «СЭ» о своем восстановлении.

«Все хорошо, я уже в порядке. Думаю, к следующей игре буду полностью готов», — сказал Оласа «СЭ».

10 августа Оласа получил травму в матче 4-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0). 13 сентября «Краснодар» в 8-м туре встретится дома с «Акроном».