Министр просвещения РФ Кравцов: «Станковича нужно оставлять. Команда сейчас собралась»

Министр просвещения РФ и болельщик «Спартака» Сергей Кравцов поделился с «СЭ» мнением о будущем главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Конечно, Станковича нужно оставлять. Не надо менять тренера. Нужно дать команде отыграть сезон с этим тренером. Ни к чему хорошему частая смена не приведет. Да, были обидные проигрыши, но я считаю, что менять Деяна не надо. Он хороший тренер. Команда сейчас собралась и показывает хорошую игру», — сказал Кравцов «СЭ».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 7 матчах. В следующем туре красно-белые сыграют с московским «Динамо».