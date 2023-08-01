Защитник «Краснодара» Кайо заявил о готовности конкурировать с «Зенитом» за чемпионство
Защитник «Краснодара» Кайо Панталеао заявил, что клуб готов бороться с «Зенитом» за чемпионство в этом сезоне.
«Думаю, мы готовы составить конкуренцию «Зениту» в этом сезоне, мы готовы бороться. У нас в команде собраны игроки хорошего уровня. Это футбол, а здесь все возможно. Наш фокус — идти от игры к игре», — цитирует Кайо «РБ Спорт».
После двух туров «быки» возглавляю турнирную таблицу РПЛ, набрав шесть очков. В третьем туре «Краснодар» 4 августа сыграет с «Пари НН». Начало — в 20.00 мск.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0
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