Защитник «Краснодара» Кайо заявил о готовности конкурировать с «Зенитом» за чемпионство

Защитник «Краснодара» Кайо Панталеао заявил, что клуб готов бороться с «Зенитом» за чемпионство в этом сезоне.

«Думаю, мы готовы составить конкуренцию «Зениту» в этом сезоне, мы готовы бороться. У нас в команде собраны игроки хорошего уровня. Это футбол, а здесь все возможно. Наш фокус — идти от игры к игре», — цитирует Кайо «РБ Спорт».

После двух туров «быки» возглавляю турнирную таблицу РПЛ, набрав шесть очков. В третьем туре «Краснодар» 4 августа сыграет с «Пари НН». Начало — в 20.00 мск.