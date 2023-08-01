Александр Горшков: «Уход Вендела — это потеря для «Зенита»

Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков прокомментировал возможный уход Вендела из питерской команды.

«Учитывая, что и Малком ушел, петербуржцам явно необходимо усиление. Вендел — заметная фигура для клуба. Надо еще учитывать, что Кузяев тоже ушел. Конечно, Вендел — это потеря, но думаю, что руководство это понимает и уже работает на трансферном рынке.

В составе «Зенита» Вендел стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Суперкубка страны», — цитирует Горшкова «РБ Спорт».

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» опубликовал бумагу с официальным предложением «Фламенго» за трансфер Вендела. Бразильский клуб 27-го июля предложил 15 миллионов, а 31-го числа увеличил сумму до 16 миллионов с бонусом в 20 процентов при последующей продаже.