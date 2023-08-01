Дьяков: «Чем больше разговоров и слухов об уходе Захаряна, тем хуже он играет»

Экс-защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о возможном переходе полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Страсбур».

«Каждый день на протяжении года его куда-то продают, — цитирует «Спорт День за Днем» Дьякова. — Чем больше разговоров и слухов о его уходе, тем хуже и хуже он играет. Вот сейчас последние игры вроде хорошо отыграл. Пусть продолжает в том же духе. Не знаю, стоит или нет туда переходить. Но весь год эти разговоры его сопровождают, а из-за этого и уровень игры упал. Когда трансфер будет на финишной стадии, тогда и будем об этом говорить. Это все на уровне слухов. То «Челси», то теперь «Страсбур». Уже и непонятно, можно ли этому верить».

Ранее сообщалось, что Захарян стал ближе к переходу в «Страсбур» после отказа «Лацио» от покупки россиянина.

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 хавбек забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 3 матчах за бело-голубых. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 15 миллионов евро.