Жирков о возможном расширении РПЛ: «Будет логично, если в этом году никто не вылетит»

Защитник «Химок» Юрий Жирков высказался о возможном расширении Тинькофф РПЛ.

«Сейчас на российский футбол большое влияние оказывают санкции, и расширение лиги видится хорошим выходом, чтобы заполнить свободные календарные даты и увеличить количество игр. В турнирной таблице РПЛ большая плотность — не думаю, что в следующем сезоне будет большая разница между лидерами и аутсайдерами.

Вдобавок по многим клубам сильно ударил отъезд легионеров. Команды потеряли лидеров, но далеко не все оказались в равных условиях. Спортивный принцип нарушен. Будет логично, если в этом сезоне никто не вылетит», — приводит «Чемпионат» слова Жиркова.

Сегодня, 22 марта, Хачатурянц заявил, что клубы на общем собрании РПЛ проголосовали за увеличение числа участников лиги с 16 до 18 с сезона-2022/23.

Решение об увеличении числа участников РПЛ должен одобрить исполком РФС, заседание которого состоится завтра, 23 марта.