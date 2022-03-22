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Жирков о возможном расширении РПЛ: «Будет логично, если в этом году никто не вылетит»

Юрий Жирков высказался о возможном расширении Российской премьер-лиги
Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Химок» Юрий Жирков высказался о возможном расширении Тинькофф РПЛ.

«Сейчас на российский футбол большое влияние оказывают санкции, и расширение лиги видится хорошим выходом, чтобы заполнить свободные календарные даты и увеличить количество игр. В турнирной таблице РПЛ большая плотность — не думаю, что в следующем сезоне будет большая разница между лидерами и аутсайдерами.
Вдобавок по многим клубам сильно ударил отъезд легионеров. Команды потеряли лидеров, но далеко не все оказались в равных условиях. Спортивный принцип нарушен. Будет логично, если в этом сезоне никто не вылетит», — приводит «Чемпионат» слова Жиркова.

Сегодня, 22 марта, Хачатурянц заявил, что клубы на общем собрании РПЛ проголосовали за увеличение числа участников лиги с 16 до 18 с сезона-2022/23.

Решение об увеличении числа участников РПЛ должен одобрить исполком РФС, заседание которого состоится завтра, 23 марта.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4643335-yurij-zhirkov-vyskazalsya-po-povodu-vozmozhnogo-rasshireniya-rpl.html
Юрий Жирков
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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