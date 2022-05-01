Идову: «Во всех сезонах судейство одна из главных проблем»

Защитник «Химок» раскритиковал работу судей после матча с «Уфой»

Защитник «Химок» Брайн Идову критично оценил работу арбитров после завершения матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1).

«Весь сезон были проблемы с судьями. С какими-то решениями не согласен, а где-то верные. Во всех сезонах судейство одна из главных проблем», — заявил Идову.

Напомним, что «Уфа» сравняла счет с пенальти, который был назначен в самом конце второго тайма после просмотра ВАР.

После финального свистка за разговоры с арбитром красную карточку получил главный тренер подмосковной команды Сергей Юран.