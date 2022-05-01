Вратарь «Уфы» Беленов: «Как здоровье? Не особо»

Беленов рассказал о состоянии здоровья после грубого фола в матче с «Химками»

Вратарь «Уфы» Александр Беленов рассказал о состоянии своего здоровья.

«Как здоровье? Не особо. Понял ли, почему Набиуллин так резко влетел? Спросите у него», — сказал «СЭ» Беленов.

Голкипер покинул поле на 15-й минуте матча с «Химками» (1:1) в 27-м туре Тинькофф РПЛ, вместо него вышел Антон Чичкан.

Беленов получил травму после грубого подката защитника химчан Эльмира Набиуллина. Вратарь смог уйти за пределы поля лишь при помощи врачей. Набиуллин получил прямую красную карточку за фол.