Вратарь «Уфы» Беленов: «Как здоровье? Не особо»
Беленов рассказал о состоянии здоровья после грубого фола в матче с «Химками»
Вратарь «Уфы» Александр Беленов рассказал о состоянии своего здоровья.
«Как здоровье? Не особо. Понял ли, почему Набиуллин так резко влетел? Спросите у него», — сказал «СЭ» Беленов.
Голкипер покинул поле на 15-й минуте матча с «Химками» (1:1) в 27-м туре Тинькофф РПЛ, вместо него вышел Антон Чичкан.
Беленов получил травму после грубого подката защитника химчан Эльмира Набиуллина. Вратарь смог уйти за пределы поля лишь при помощи врачей. Набиуллин получил прямую красную карточку за фол.
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|52
|
3
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|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
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|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
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|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ростов
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|9
|7
|11
|45-46
|34
|
9
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|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
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|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
11
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|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
12
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|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
13
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
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30 тур
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|2 : 1
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|1 : 1
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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