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Сегодня, 03:07

Фаринья: «Из российских клубов в Панаме лучше всего знают «Зенит»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Химок» Эдгардо Фаринья рассказал, что на его родине самыми известными клубами из России являются «Зенит» и «Спартак».

«В Панаме знакомы с командами из России, которые имеют историю. Чаще всего упоминаются такие команды, как «Зенит», «Спартак», ЦСКА. Думаю, теперь интерес будет ещё больше, так как люди будут следить за моим выступлением здесь.

Какой российский клуб больше известен в Панаме? Определенно, «Зенит». Он известен в нашей стране как многократный чемпион России. К тому же в «Зените» выступает большое количество топовых футболистов из Латинской Америки», — цитирует Metaratings.ru Фаринью.

Фаринья в июле 2024 года перешел в «Химки» из панамского «Индепедьенте».

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Фаринья
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«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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