Фаринья: «Из российских клубов в Панаме лучше всего знают «Зенит»

Защитник «Химок» Эдгардо Фаринья рассказал, что на его родине самыми известными клубами из России являются «Зенит» и «Спартак».

«В Панаме знакомы с командами из России, которые имеют историю. Чаще всего упоминаются такие команды, как «Зенит», «Спартак», ЦСКА. Думаю, теперь интерес будет ещё больше, так как люди будут следить за моим выступлением здесь.

Какой российский клуб больше известен в Панаме? Определенно, «Зенит». Он известен в нашей стране как многократный чемпион России. К тому же в «Зените» выступает большое количество топовых футболистов из Латинской Америки», — цитирует Metaratings.ru Фаринью.

Фаринья в июле 2024 года перешел в «Химки» из панамского «Индепедьенте».