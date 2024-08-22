Масалитин: «Если бы одна схема выдерживалась в «Спартаке» на протяжении трех-пяти лет — и в основной команде, и в молодежных, и в юношеских, — в этом был бы смысл»
Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин считает, что большое количество игроков в «Спартаке», особенно новичков, может оказаться ненужным клубу в случае ухода главного тренера команды Деяна Станковича.
«В «Спартаке» прослеживается процесс: приходит тренер, и он рассчитывает на результат. Именно под него приобретаются игроки. Сейчас взяли еще одного защитника — хотя есть Дуарте, Бабич, Маслов, Литвинов. Но Станкович сказал, что ему нужен этот игрок, и его взяли. Вопрос в другом: в случае неудачи куда их всех девать?
Станкович пришел, выстраивает свою схему, она приносит результат. Но не дай бог что произойдет — кто придет ему на смену? И сможет ли новый тренер играть по этой же схеме? Если нет, то куда всех игроков девать? Конечно, опасения есть. Если бы одна схема выдерживалась на протяжении трех-пяти лет — и в основной команде, и в молодежных, и в юношеских, — в этом был бы смысл. Но придет новый тренер и скажет, что он по этой схеме играть не может. Надо и такую вероятность рассматривать. И раз есть схема, которую задает главный тренер, нужно выстраивать вертикаль во всех командах, приглашать под это специалистов, пусть и иностранцев», — цитирует «Газета.Ru» Масалитина.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
6
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
7
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
8
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|9-11
|7
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|5
|1
|2
|2
|2-4
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|- : -
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|- : -
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0