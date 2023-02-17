Защитник «Химок» Тихий: «Жду предложений от клубов из Турции и России»

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о своем будущем.

«Пока жду предложений от клубов из Турции, России и вообще от всех. И продолжаю тренироваться индивидуально в Москве», — сказал Тихий «СЭ».

На данный момент 30-летний защитник тренируется по индивидуальной программе.

В текущем сезоне Тихий принял участие в 10 матчах за «Химки» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.