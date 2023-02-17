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Сегодня, 14:05

Защитник «Химок» Тихий: «Жду предложений от клубов из Турции и России»

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник «Химок» Дмитрий Тихий в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о своем будущем.

«Пока жду предложений от клубов из Турции, России и вообще от всех. И продолжаю тренироваться индивидуально в Москве», — сказал Тихий «СЭ».

На данный момент 30-летний защитник тренируется по индивидуальной программе.

В текущем сезоне Тихий принял участие в 10 матчах за «Химки» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

ФК Химки
Дмитрий Тихий
2
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
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Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
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5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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Квинси Промес

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Спартак

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Зенит

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Краснодар

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