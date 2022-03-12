Защитник «Химок» Дагерстоль уведомил клуб о приостановке контракта

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов сообщил, что защитник Филип Дагерстоль уведомил клуб о намерении приостановить контракт.

«Физически он уехал, мы отпускали Дагерстоля до девятого числа. Дали ему выходные, так как он был дисквалифицирован. Он попросил выходные в связи с его психологическим состоянием до девятого числа.



Но, к сожалению, Дагерстол написал письмо, что хотел бы воспользоваться возможностью приостановки контракта, которую дала реализовать ФИФА. По другим легионерам пока тишина. Будем общаться и анализировать ситуацию», — приводит ТАСС слова Габулова.

Дагерстоль перешел в «Химки» из «Норчепинга» в январе 2021 года. В сезоне-2021/22 25-летний швед провел за подмосковную команду 17 матчей и не отличился результативными действиями, получив одну красную карточку.

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.