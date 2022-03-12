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Сегодня, 12:33

Защитник «Химок» Дагерстоль уведомил клуб о приостановке контракта

Иван Торопцев
Корреспондент

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов сообщил, что защитник Филип Дагерстоль уведомил клуб о намерении приостановить контракт.

«Физически он уехал, мы отпускали Дагерстоля до девятого числа. Дали ему выходные, так как он был дисквалифицирован. Он попросил выходные в связи с его психологическим состоянием до девятого числа.

Но, к сожалению, Дагерстол написал письмо, что хотел бы воспользоваться возможностью приостановки контракта, которую дала реализовать ФИФА. По другим легионерам пока тишина. Будем общаться и анализировать ситуацию», — приводит ТАСС слова Габулова.

Дагерстоль перешел в «Химки» из «Норчепинга» в январе 2021 года. В сезоне-2021/22 25-летний швед провел за подмосковную команду 17 матчей и не отличился результативными действиями, получив одну красную карточку.

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.

Источник: https://tass.ru/sport/14049521

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ЦСКА

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Обе забьют - да

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Манчестер Юнайтед
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Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
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2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
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 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
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15
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