Защитник «Факела» Божин успешно перенес операцию на паховых кольцах

Защитник «Факела» Сергей Божин успешно перенес операцию на паховых кольцах после травмы, сообщает официальный Telegram-канал клуба.

«Факел» набрал 32 очка и занял 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Воронежцы сохранили прописку в чемпионате России на следующий сезон, избежав при этом стыковых матчей.

В сезоне РПЛ-2023/24 29-летний Божин сыграл 26 матчей, в которых отметился двумя голами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.