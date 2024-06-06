Маляров: «Не считаю сезон полностью провальным для «Балтики», не все доходят до суперфинала Кубка»

Защитник «Балтики» Кирилл Маляров поделился мнением о сезоне для калининградцев.

«Не могу назвать сезон полностью провальным для нас. По чемпионату — да, но в Кубке не многие доходили до такого уровня, до суперфинала. Считаю, что серебряную медаль Кубка России надо носить с гордостью. Не у всех она есть», — приводит «РБ Спорт» слова Малярова.

«Балтика» заняла 15-е место в турнирной таблице чемпионата страны и вылетела в первую лигу.

В суперфинале FONBET Кубка России, который прошел 2 июня, калининградская команда уступила «Зениту» со счетом 1:2.