Защитник «Зенита» Дркушич — о ничьей с «Локомотивом»: «Нам чуть-чуть не хватило движения в атаке»

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич объяснил ничейный результат в матче 26-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0).

«Да, не удалось победить в этом важном матче. Все хотели это сделать — для клуба, для болельщиков, но нам чуть-чуть не хватило движения в атаке и забеганий за спину. Моментов не было. Сейчас нужно постараться все это исправить. Мы все знаем ситуацию: у нас впереди четыре финала — нужно тренироваться и побеждать», — приводит слова футболиста пресс-служба сине-бело-голубых.