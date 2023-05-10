Сазонов: «Провальный сезон для «Динамо»? Мы ожидали результаты лучше»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов оценил итоги сезона для московского клуба.

«Провальный сезон для «Динамо»? Я не буду сейчас оценивать, давайте мы доиграем чемпионат, и тогда уже будем смотреть. Конечно, мы ожидали результаты лучше, но будем делать все, что от нас зависит: четыре игры — четыре победы. Четыре финала? Наверное, слишком громко сказано», — приводит слова Сазонова Sport24.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 26 матчах.