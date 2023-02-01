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Кутицкий: «Могу представить себя только в футболке сборной России»

Мария Гусева
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Защитник «Динамо» Александр Кутицкий сообщил, что не собирается менять гражданство ради выступления за другую сборную.

— Не обращаю внимания на то, что сейчас нет международных турниров, — цитирует «РБ Спорт» Кутицкого. — Концентрируюсь на тренировках и на футболе. Например, наша молодежная сборная недавно играла товарищескую игру с Сербией, достойной командой. Мы получили опыт и себя показали.

— Футбольные федерации других стран проявляют активность по отношению к молодым российским футболистам, зовут к себе. Вы можете представить, что смените гражданство и сыграете за сборную другой страны?

— Точно нет. Могу себя представить только в футболке сборной России.

21-летний Кутицкий дебютировал в основной команде «Динамо» в феврале 2021 года и с тех пор провел 28 матчей и забил один гол. В сентябре 2022 года игрок дебютировал в составе молодежной сборной России.

Источник: РБ Спорт

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
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  • vprognoze.ru
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4
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