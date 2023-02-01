Барач перешел из «Крыльев Советов» в «Остенде»

Защитник «Крыльев Советов» Матео Барач на правах аренды перешел в «Остенде». Соглашение рассчитано до конца сезона.

«Мне хотелось бы получать как можно больше игровой практики. Это нормальное желание. В последнее время я нечасто выходил на поле, мешали в том числе и мелкие травмы. Мы хорошо поговорили с руководством клуба и пришли к обоюдному решению, что на данном этапе вариант с арендой в другой клуб будет наиболее правильным вариантом. Летом я вернусь в расположение «Крыльев», — приводит пресс-служба клуба слова Барача.

Барач перешел в самарский клуб в феврале 2022 года в аренду из «Сочи», а летом права на игрока были выкуплены. Всего за «Крылья» он сыграл 18 матчей и забил 1 гол.