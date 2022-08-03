Канчельскис отреагировал на информацию об инициативе сделать обращения в ЭСК РФС платными для клубов

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на информацию об инициативе сделать обращения в ЭСК РФС платными для клубов.

«Небольшая наглость со стороны ЭСК внедрять такую идею. У нас многие клубы на грани выживания, особенно в нижней части таблицы. Считают каждую копейку, а тут их хотят дополнительно обирать за то, что и так предусмотрено. Цель — дополнительно заработать, а не развитие футбола. Что тут говорить — у нас во Второй лиге с клубов деньги собирают непонятно на что. Поддерживаю команды РПЛ, которые против такой идеи», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Ранее комментатор Тимур Журавель заявил, что обращения в ЭСК РФС в ближайшее время могут стать платными. Сумма, которую клубы должны будут заплатить, составит 50 тысяч рублей.