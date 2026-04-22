«Оренбург» — «Пари НН»: прямая трансляция матча РПЛ начнется в 17.30 мск

«Оренбург» и «Пари НН» сыграют в чемпионате России 22 апреля

«Оренбург» и «Пари НН» сыграют в 26-м туре чемпионата России в среду, 22 апреля. Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

22 апреля, 17:30. Газовик (Оренбург)

Следить за ключевыми событиями встречи «Оренбург» — «Пари НН» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

После 25 туров Премьер-лиги «Оренбург» набрал 20 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Пари НН» с 22 очками располагается на 14-й строчке в чемпионате России.

В 25-м туре чемпионата России команда из Оренбурга проиграла «Локомотиву» со счетом 0:1, нижегородцы сыграли вничью с «Динамо» — 1:1.

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