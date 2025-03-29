Мойзес: «В матче с махачкалинским «Динамо» меня поменяли из-за желтой карточки»

Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза прокомментировал свой гол в ворота махачкалинского «Динамо» (2:0) в матче 22-го тура РПЛ. Мойзес был заменен в перерыве.

— Меня поменяли из-за желтой карточки. Но для меня это было естественно, выразить эмоции на поле после забитого гола.

— Марко Николич сказал, что я расстроился из-за замены?

— Если он сказал это, то значит так и есть. Но оставим эту тему в стороне. У меня нет обиды на Марко. У нас отличный коллектив.

ЦСКА одержал третью победу подряд. Команда Марко Николича набрала 41 очко и занимает 5-е место в таблице РПЛ.