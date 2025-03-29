Мойзес: «Акинфеев — легенда ЦСКА, для нас честь выходить с ним на поле»

Защитник ЦСКА Мойзес поделился мнением о голкипере армейцев Игоре Акинфееве.

29 марта ЦСКА дома обыграл махачкалинское «Динамо» (2:0) в 22-м туре РПЛ. 22 года назад в этот же день Акинфеев дебютировал за команду.

— 22 года назад Акинфеев дебютировал за ЦСКА. Каково вам выходить с ним на поле?

— Без всякого сомнения — это легенда клуба. 21 титул он завоевал за клуб. Он является примером подражания для всей футбольной России. Для нас честь выходить с ним на поле, — сказал Мойзес.