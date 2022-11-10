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10 ноября, 08:10

Дивеев: «Все боятся играть с «Зенитом» в Петербурге»

Дивеев считает, что все клубы РПЛ боятся играть с «Зенитом» в Санкт-Петербурге
Руслан Минаев
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о настрое команд РПЛ на матчи с «Зенитом».

«Все команды боятся играть с ними в Петербурге, это прям видно. То же «Торпедо»: они приехали и просто сели. Играйте вы в футбол с «Зенитом». Вот ты проиграл 0:1 или 0:3. Разница какая? [Все равно] ноль очков. Так бы у тебя может и моменты были бы.

То же самое с нами: первый тайм мы плохо сыграли — 1:0 проигрывали, а [вышли] на второй тайм мы вообще в другой футбол играем.

«Оренбург» с ними сыграл 0:8. Но они могли встать в обороне и 0:1 сыграть, а так они в футбол играли», — сказал Дивеев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В этом сезоне РПЛ «Зенит» провел дома 8 матчей, одержал 7 побед и потерпел 1 поражение. Разница забитых и пропущенных составила 31:4.

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22%

1.86

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18%

1.59
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П1

30%

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ТМ 2.5

23%

1.71

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21%

1.73
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Бразилия 4
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Игорь Дивеев
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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