Защитник «Арсенала» Беляев показал, как помогает бездомным собакам

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев рассказал в своем Instagram, как заботится о бездомных собаках.

«На любой заправке или возле супермаркета встречаем бездомных собак и обязательно покупаем им еду и кормим. Для нас это потраченные 5 минут, для них — возможность поесть, может, раз за несколько дней», — написал Беляев, добавив хештеги #приютиНепокупай и #спасиНеразводи.

1 июля истек его предыдущий контракт с туляками, после чего он стал свободным агентом. 6 сентября 30-летний защитник подписал с командой новый двухлетний контракт. Беляев выступает за «Арсенал» с 2016 года.

В нынешнем сезоне на счету защитника четыре матча в РПЛ и один в Кубке России.