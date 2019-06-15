Защитник "Анжи" приехал на просмотр в "Ахмат"

Защитник "Анжи" Павел Калошин приехал на просмотр в "Ахмат", сообщает пресс-служба грозненского клуба. Его нынешний контракт с махачкалинской командой рассчитан еще на год.

В прошедшем сезоне 21-летний россиянин сыграл в 12 матчах РПЛ, отметившись одной голевой передачей, и 9 матчах молодежного чемпионата России.

На просмотре в грозненской команде находится защитник махачкалинского «Анжи» Павел Калошин. В прошлом сезоне футболист, играющий на позиции центрального защитника, провёл в РПЛ 12 матчей. pic.twitter.com/oGyTJ4B99Y — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 14 июня 2019 г.

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