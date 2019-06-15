00:12 | Футбол — РПЛ

Защитник "Анжи" приехал на просмотр в "Ахмат"

0
Обсудить

Защитник "Анжи" Павел Калошин приехал на просмотр в "Ахмат", сообщает пресс-служба грозненского клуба. Его нынешний контракт с махачкалинской командой рассчитан еще на год.

В прошедшем сезоне 21-летний россиянин сыграл в 12 матчах РПЛ, отметившись одной голевой передачей, и 9 матчах молодежного чемпионата России.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ