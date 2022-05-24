Черчесов оценил выступления «Спартака» в прошедшем сезоне

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о выступлениях «Спартака» в сезоне-2021/22.

Напомним, что московская команда по итогам сезона набрала 38 очков и заняла 10-е место в турнирной таблице Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Также красно-белые вышли в финал БЕТСИТИ Кубка России, где сыграют с «Динамо».

«Для начала финал сыграть и оценить сезон, проанализировать. Есть анализы, есть диагноз. И если они неправильны, то и вылечить нельзя. Другое дело, что я прочитал, что закроется «Спартак-2». Сложно судить, потому что поверхностно на эту тему говорить не хочется, а в глубины проблемы я не вникал. Единственный матч, который я посмотрел, — с «Ростовом». Потому что прочитал заголовки, что там что-то судья натворил. А так, я дилетант в этом вопросе», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».