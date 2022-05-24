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Черчесов оценил выступления «Спартака» в прошедшем сезоне

Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о выступлениях «Спартака» в сезоне-2021/22.

Напомним, что московская команда по итогам сезона набрала 38 очков и заняла 10-е место в турнирной таблице Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Также красно-белые вышли в финал БЕТСИТИ Кубка России, где сыграют с «Динамо».

«Для начала финал сыграть и оценить сезон, проанализировать. Есть анализы, есть диагноз. И если они неправильны, то и вылечить нельзя. Другое дело, что я прочитал, что закроется «Спартак-2». Сложно судить, потому что поверхностно на эту тему говорить не хочется, а в глубины проблемы я не вникал. Единственный матч, который я посмотрел, — с «Ростовом». Потому что прочитал заголовки, что там что-то судья натворил. А так, я дилетант в этом вопросе», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Ференцварош
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1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Уфа

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Матео Кассьерра

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Сочи

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Ростов

 14
П
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Зенит

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Краснодар

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И К Ж
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Горан Чаушич

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 23 1 4
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Краснодар

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