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Слуцкий — о рассмотрении его слов в адрес журналиста комитетом по этике: «Думаю, лет на 5 посадят»

Алина Савинова
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Тренер Леонид Слуцкий.
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный сборной России Леонид Слуцкий пошутил о рассмотрении его слов в адрес журналиста комитетом по этике РФС.

— Вы по видеосвязи выйдете?

— Я вообще не знаю, куда и как я должен выйти и как мне об этом сообщат, — сказал Слуцкий в новом выпуске «Коммент.Шоу».

— Что вам грозит? Дисквалификация, отстранение?

— Я думаю, лет на 5 посадят, скорее всего, с конфискацией имущества.

После матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) нападающий «Локомотива» Артем Дзюба нагрубил журналисту. Слуцкий, комментирую угрозы футболиста в адрес корреспондента, сказал: «19-летний дебил работает для болельщиков». Позже представитель СМИ заявил, что слова тренера его задели.

28 августа в службе коммуникаций РФС подтвердили «СЭ», что комитет по этике рассмотрит слова экс-тренера сборной России.

Источник: https://www.youtube.com/@COMMENTSHOWBEST
Футбол
РФС
Леонид Слуцкий
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
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ЦСКА – Зенит
 - : -
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Ростов – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

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Федор Чалов

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Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

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П
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
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Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

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