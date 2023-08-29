Слуцкий — о рассмотрении его слов в адрес журналиста комитетом по этике: «Думаю, лет на 5 посадят»

Бывший главный сборной России Леонид Слуцкий пошутил о рассмотрении его слов в адрес журналиста комитетом по этике РФС.

— Вы по видеосвязи выйдете?

— Я вообще не знаю, куда и как я должен выйти и как мне об этом сообщат, — сказал Слуцкий в новом выпуске «Коммент.Шоу».

— Что вам грозит? Дисквалификация, отстранение?

— Я думаю, лет на 5 посадят, скорее всего, с конфискацией имущества.

После матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) нападающий «Локомотива» Артем Дзюба нагрубил журналисту. Слуцкий, комментирую угрозы футболиста в адрес корреспондента, сказал: «19-летний дебил работает для болельщиков». Позже представитель СМИ заявил, что слова тренера его задели.

28 августа в службе коммуникаций РФС подтвердили «СЭ», что комитет по этике рассмотрит слова экс-тренера сборной России.