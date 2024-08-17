Зарема: «Тренеры «Спартака» зарабатывают на трансферах, а руководству и болельщикам все нравится»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, сравнила «Спартак» с «Челси» после прихода во главу клуба американского бизнесмена Тодда Боули.

«Спартак» очень похож на «Челси» периода Боули. Огромное количество игроков на балансе клуба, некоторые тренируются отдельно, некоторые вообще не понятно где. Скамейка тренерского штаба уже длиннее, чем скамейка запасных. Куча непонятных должностей в клубе с размытым функционалом. Один вменяемый трансфер за два года или пять трансферных окон — это Барко. Тренеры зарабатывают в открытую на трансферах, руководству все нравится. Болельщикам тоже. Но если все пойдет плохо, то снова будет виноват лишь какой-нибудь футболист. Фамилию можно подставить любую», — приводит слова Заремы Metaratings.ru.

В нынешнем составе «Челси» на контрактах 53 футболиста: девять вратарей, 16 защитников, 23 полузащитника и 7 нападающих. При этом только 28 игроков лондонской команды поехали на предсезонный турнир в США.

В заявке «Спартака» на данный момент 27 футболистов: три вратаря, семь защитников, пять нападающих и 13 полузащитников.