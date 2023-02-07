Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:43

Зарема Салихова ответила ветеранам «Спартака» на критику

Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила ветеранам клуба на критику.

— Я вижу, что команда, собранная нами, и тренер, которого так хейтили все кому не лень, играют в спартаковский атакующий футбол, который любят болельщики. Команда состоит как из своих воспитанников, так и из лучших российских игроков и мастеровитых легионеров.

Если б бывшие игроки, ветераны действительно переживали за футбол так, как рассказывают на стримах и диванах у блогеров, то не эффективнее ли было написать коллективное письмо на самый верх, в котором высказали бы свое мнение о Fan ID, о проблемах детско-юношеского спорта и осветили другие важные аспекты, выступили бы со своим предложениями. Тогда бы их мнение и голос как ветеранов были ценны и важны.

— Аленичев хочет вернуться в «Спартак».

— Если Дмитрий Аленичев заметил, то «Спартак» результативно играет последние три сезона: серебро Тедеско, Кубок Ваноли и большие надежды на этот сезон. Игроки сыгрались, повзрослели ментально, стали злее и вариативнее.

Поэтому Аленичеву, Титову и кому-либо еще лучше повременить с приходом в клуб. Дайте поработать Абаскалю, дайте болельщикам кайфануть от игры любимой команды, — сказала Салихова «СЭ».

В текущем сезоне РПЛ «Спартак» занимает второе место, набрав 36 очков в 17 матчах.

ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
13
29
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Называли изменником родины и допингером. Великий штангист умер загадочной смертью в 50 лет
«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Global Times: передача Украине российских активов станет политическим трюком США
Мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея
В Центральной Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7
Появились кадры спасения людей из-под обломков здания в Газиантепе
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Матч «Волга» — «Зенит» нужно проводить в Ульяновске. Это же праздник для всего города!» Мнение Орлова
Главный тренер «Торпедо» Талалаев рассказал о состоянии своей команды на сборах в Турции
Изидору может потребоваться операция в Германии из-за проблем со связками
Баринова не отпускают в Турцию, ЦСКА нацелился на игрока сборной Панамы, Вендел останется в «Зените»
Клаудиньо — о сборе в Дубае: «Нужно обретать игровой ритм, поэтому в ОАЭ больше матчей»
Кавазашвили: «Если Бальде не найдет общий язык с партнерами по «Спартаку», то ему никто не будет пасовать»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Медведев: «Почему за «Урал» играю? На просмотр позвали. Вместе с Дзюбой»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости