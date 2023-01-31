Зарема Салихова: «Газизов перевел из «Спартака» в свою пользу 90 миллионов рублей, но при этом на свободе»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна отреагировала на решение Октябрьского суда Республики Башкортостан по делу бывшего гендиректора красно-белых Шамиля Газизова.

Суд удовлетворил иск «Спартака» и взыскал с Газизова 92 миллиона рублей в пользу московского клуба.

«Российскому футболу катастрофически не хватает футбольных менеджеров и функционеров. Миф об успешности как менеджера Газизова рухнул в первое же трансферное окно. Привозы Урунова, Кокорина, придуманные им условия контракта. И эти бесконечные иски ставят под вопрос не только наличие у него совести, но и адекватности в первую очередь.

В свою пользу он перевел около 90 миллионов рублей, но при этом на свободе и продолжает клепать новые иски, а Николай Ларин воспитал для футбола десяток талантливых ребят, но он сидит в тюрьме. Поэтому можно еще 100 лет рассказывать, что надо развивать детско-юношеский футбол. Кто будет заниматься этим? Такие же Газизовы?» — заявила Салихова «СЭ».

Шамиль Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В марте 2021 года он вернулся на должность генерального директора «Уфы», которую занимал с 2012 года до ухода в московский клуб.