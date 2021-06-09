УЕФА завершил карьеру Лапочкина. Он дисквалифицирован на несколько лет

Как стало известно «СЭ», вчера, 8 июня, контрольный, этический и дисциплинарный комитет (КЭДК) УЕФА запретил Сергею Лапочкину заниматься судейской деятельностью в ближайшие несколько лет.

Точный срок будет официально объявлен сегодня или завтра. Таким образом, карьера российского арбитра, многие годы входившего в число рефери ФИФА, завершена.

Весной КЭДК УЕФА отстранил Лапочкина на 90 дней от любой футбольной деятельности. Связано это с тем, что в 2018 году он не сообщил сотрудникам УЕФА о том, что на него выходили люди, которые просили обеспечить результат матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо» (0:1). Игра состоялась 26 июля 2018-го.

Его нарушение заключается именно в том, что он не уведомил соответствующие футбольные власти о случившемся. Сам матч он провел без ошибок и серьезных нареканий.

Лапочкин может обжаловать вердикт КЭДК. Но вряд ли добьется решения в свою пользу. Скорее всего, ему придется смириться с решением комитета. Возможно, он останется в футболе, но уже в другой роли — инспектора или сотрудника клуба. Это зависит от того, как КЭДК сформулирует свое решение.

(Александр Бобров)