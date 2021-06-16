Зарема Салихова назвала неприемлемым поведение Попова в переговорах с Фонсекой

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна рассказала о неприемлемом поведении спортивного директора красно-белых Дмитрия Попова во время переговоров с Паулу Фонсекой.

«Я для себя давно поняла, что в этом футбольном мире никому нельзя верить на слово. Поэтому через своих представителей лично до Фонсеки была доведена информация, что он интересен «Спартаку», и огромная просьба не общаться ни с какими агентами. Только со спортивным директором клуба напрямую. Однако Дмитрий Попов ему не звонил, а звонки представителя Фонсеки сбрасывал и не перезванивал. Я считаю такое поведение спортивного директора неприемлемым. Если бы он разобрал игры, показав слабые стороны тренера, доказав, почему не подходит философия Паулу Фонсеки «Спартаку». Но нет. Лишь лживая фраза, о том, что Фонсека попросил много. Врут мне, врут болельщикам», — написала у себя в Telegram-канале Салихова.

24 мая главным тренером «Спартака» стал Руй Витория, который подписал контракт с клубом на 2 года.

14 июня сообщалось, что Паулу Фонсека может возглавить «Тоттенхэм». Предыдущим местом работы специалиста была «Рома».