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Зарема Салихова назвала неприемлемым поведение Попова в переговорах с Фонсекой

11:16
Зарема Салихова и Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зарема Салихова и Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна рассказала о неприемлемом поведении спортивного директора красно-белых Дмитрия Попова во время переговоров с Паулу Фонсекой.

«Я для себя давно поняла, что в этом футбольном мире никому нельзя верить на слово. Поэтому через своих представителей лично до Фонсеки была доведена информация, что он интересен «Спартаку», и огромная просьба не общаться ни с какими агентами. Только со спортивным директором клуба напрямую. Однако Дмитрий Попов ему не звонил, а звонки представителя Фонсеки сбрасывал и не перезванивал. Я считаю такое поведение спортивного директора неприемлемым. Если бы он разобрал игры, показав слабые стороны тренера, доказав, почему не подходит философия Паулу Фонсеки «Спартаку». Но нет. Лишь лживая фраза, о том, что Фонсека попросил много. Врут мне, врут болельщикам», — написала у себя в Telegram-канале Салихова.

24 мая главным тренером «Спартака» стал Руй Витория, который подписал контракт с клубом на 2 года.

14 июня сообщалось, что Паулу Фонсека может возглавить «Тоттенхэм». Предыдущим местом работы специалиста была «Рома».

Дополнительная информация:

https://t.me/zaremaplayboy/155

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