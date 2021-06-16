Вернется ли Роман Еременко в РПЛ? Отвечает его брат

Экс-полузащитник сборной Финляндии, «Сатурна» и «Рубина» Алексей Еременко рассказал, где может продолжить карьеру его брат Роман Еременко.

— Как дела у вашего старшего брата Романа? Намерен ли он летом возобновить карьеру?

— Рома сейчас в Финляндии, поддерживает форму, готовится к открытию трансферного окна.

— Увидим ли мы его опять в РПЛ?

— Про Россию пока ничего сказать не могу. Все возможно, но мы больше ориентируемся на другие страны.

— Арабские?

— Не исключаю этого. Есть варианты и в США. Пока нет 100-процентной ясности, ведутся переговоры. Поживем — увидим.

Последним клубом Романа Еременко был «Ростов», который он покинул 23 февраля 2021 года по семейным обстоятельствам. Также 34-летний финн выступал в РПЛ за «Рубин», ЦСКА и «Спартак».

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