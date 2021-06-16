Прядкин рассказал о сложностях при создании календаря РПЛ на новый сезон

Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин рассказал о сложностях, с которыми лига столкнулась при составлении календаря на сезон-2021/22.

— Календарь достаточно долго отрабатывали, — сказал Прядкин. — Версий было очень много. Слишком много ограничений внесено в составление календаря. Вы знаете о том, что в этом году ряд команд впервые очутились в еврокубках — например, «Сочи». Ряд команд, которые регулярно выступали в еврокубках, не попали туда. Но учитывая их статус и то, что многие из них с одного региона, нам пришлось их разводить. Это дополнительная нагрузка. Да, есть некоторые команды с точки зрения накладки. Но такой календарь.

15 июня РПЛ представила расписание на сезон-2021/22.