«Запомню его, как хорошего человека и отличного футболиста». Андрей Тихонов — о смерти Василия Кулькова
Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов в беседе с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что сегодня скончался экс-игрок красно-белых Василий Кульков.
— Не знаю, что сказать, очень тяжело в такие моменты подобрать слова, — заявил он «СЭ». — Запомню его, как хорошего человека и отличного футболиста. (Севастиан Терлецкий)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.