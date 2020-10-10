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«Запомню его, как хорошего человека и отличного футболиста». Андрей Тихонов — о смерти Василия Кулькова

11:22
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Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов в беседе с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что сегодня скончался экс-игрок красно-белых Василий Кульков.

— Не знаю, что сказать, очень тяжело в такие моменты подобрать слова, — заявил он «СЭ». — Запомню его, как хорошего человека и отличного футболиста. (Севастиан Терлецкий)

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