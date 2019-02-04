Зампред ОНК Москвы: "Задержки в деле Кокорина и Мамаева из-за того, что следователи и судьи оглядываются на общественное мнение"

Зампред Общественно-наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала "СЭ" о своем отношении к подаче следователями ходатайства о продлении срока содержания под стражей до 8 апреля этого года нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого.

Все четверо находятся под стражей в столичном СИЗО-2 "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы. 6 февраля ходатайство будет рассмотрено в Тверском районном суде.

– Шансов, чтобы перед судебным решением брали и отпускали человека, практически нет, – говорит Меркачева. – Конечно, это не совсем верно. Но такое развитие событий ожидаемо. Я действительно считаю, что если бы их сейчас выпустили, они никому не нанесли бы вреда, не смогли бы изменить ход судебного процесса, потому что все важные процессуальные действия уже совершены.

Представить, что обвиняемые сбегут тоже не могут. Все четверо знают, что сейчас к ним обращено внимание общества. Если совершат хоть какой-то шаг, который их дискредитирует, это поставит крест на их добрых именах.Решение оставлять их под стражей очень жесткое. Можно было ребят отпустить, чтобы они до приговора побыли дома со своими семьями.

– Почему процесс идет так медленно, хотя делом занимаются множество следователей?



– Это говорит о том, что дело расследуется не в обычном формате. Оно сложное, потому что получило большую общественную огласку. Из-за этого резонанса специалисты никак не могут решить достаточно простые вопросы. Все эти задержки, проблемы возникают только из-за того, что следователи и судьи все время оглядываются на общественное мнение об обвиняемых и потом уже принимают решение.

– Проведение матча в "Бутырке" все еще возможно?

– Сложно сказать, но в любом случае подготовка велась. Чем сейчас она закончится, непонятно. Хочется верить, что игра состоится.

– Получается, надо продлить срок содержания Мамаеву и Кокорину, чтобы матч состоялся?

– Игра может пройти и без этого. Так даже проще, если бы они будучи под подпиской о невыезде, пришли и провели такой матч. Культурно-спортивные мероприятия не запрещены в СИЗО. Это благое дело. Знаете, из-за чего, по-моему, изначально прокуратура придралась, когда мы объявили о футбольном матче? Из-за слов о настоящем футболе.

Понятно, что это не может быть профессиональной игрой, потому что там будет только один квалифицированный футболист, а все остальные любители. Все было очевидно. Соответственно это спортивное, просветительское мероприятие, пропаганда здорового образа жизни.

Этот матч поднял очень важную тему. У нас сегодня практически нет ни брусьев, ни турников в прогулочных двориках в СИЗО, а люди в этом очень нуждаются. Почти в каждой камере слышим требования об установке такого инвентаря, чтобы люди могли там повисеть, чтобы позвоночник не болел. Ведь спать на жестких кроватях неудобно, прогулка – всего лишь час, а так они могли бы поддержать какую-то нормальную форму. Если матч не состоится, но оборудуют все СИЗО спортивными снарядами, будем считать, что своего достигли. Тем более, в Европе сделано именно так. (Арман Мкртчян)