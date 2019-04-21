"Замены усилили игру "Урала". Егорычев - о победе над "Рубином"

Полузащитник "Урала" Андрей Егорычев после победы над "Рубином" в матче 24-го тура премьер-лиги (2:1) заявил, что замены усилили игру его команды. Хавбек забил первый гол "шмелей" в этой встрече.

- Спасибо, что поддержали нас, - сказал Егорычев в интервью клубной пресс-службе. - Сегодня матч был очень трудный. Мы сумели забить быстрый гол, но быстро пропустили, потеряли инициативу. Во втором тайме подсобрались, хотя были моменты и у наших ворот. Замены усилили игру, и нам удалось победить. Спасибо за поддержку! Нам предстоят два тяжелых выезда. Всех с победой!

Андрей Егорычев уже записал для вас комментарий по игре #УралРубин pic.twitter.com/nTCAD905oT – ФК Урал (@FCURAL) 21 апреля 2019 г.

"Урал" набрал 30 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице.

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