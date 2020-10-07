«Закусывать надо!» Радимов ответил тем, кто из-за травм Кокорина пытается сделать крайним массажиста

Экс-капитан «Зенита», а сейчас главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов вступился за массажиста Сергея Колесникова, которого обвинили в травмах форварда «Спартака» Александра Кокорина.

— Почему Кокорин в «Спартаке» больше лечится, чем играет? В «Зените» у него не было столько мышечных травм.

— Я тоже об этом думал. Скажу сразу — разговоры, будто в травмах Кокорина виноват массажист Сергей Колесников не имеет под собой основания. Я с ним хорошо знаком, он же в «Зените» работал. Большой профессионал, мастер своего дела. Плюс великолепные человеческие качества, потрясающее чувство юмора. Такой массажист — находка для любой команды.

— Это точно.

— Ну а тем, кто из-за травм Саши пытается Колесникова сделать крайним, могу сказать одно: «Закусывать надо!» Что касается самого Кокорина... Он порвал «кресты», долго восстанавливался, затем тюрьма, где провел 11 месяцев. Для мышц, которые привыкли к нагрузкам, такие вещи бесследно не проходят. Вот и у Мамаева со здоровьем не все в порядке. То играет за «Ростов», то лечится. (Александр Кружков)