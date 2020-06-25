Экс-хавбек «Зенита» Владимир Быстров рассказал о своем последнем клубе в карьере. Он завершил ее в «Тосно», который прекратил существование.

— «Тосно» — мифический клуб. Некоторым ребятам остались должны за два года, их все время так и кормили обещаниями. Так что и вспоминать не стоит. Чудеса, конечно: захотели — открыли клуб, захотели — закрыли. И, естественно, ничего никому никогда за это не будет. Таковы реалии футбольной жизни в нашей стране.

— Признайтесь, не жалеете о том, как сложилась ваша карьера? Что бы изменили, будь возможность?

— Ни о чем не жалею и ничего бы не стал менять. Естественно, были ошибки, но, возможно, не будь их, не было бы и карьеры. Что бог дал, то и есть.

— Правда ли, что в 2005 году вы могли уйти в «Спартак» вместе с Андреем Аршавиным?

— Нет, тогда это не обсуждалось. А уйти мы могли за год или за два до этого. «Спартаку» предлагали взять меня, Денисова, Аршавина и, кажется, еще кого-то, оптом. Даже сумма какая-то смешная фигурировала, но тогдашний президент «Спартака» отказался. А в 2005-м я уходил один. Возникла конкретная ситуация: мне сказали, что не нужен «Зениту». Вот и все.