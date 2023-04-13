Захарян сказал, при каких условиях мог бы назвать себя звездой

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян в интервью «СЭ» рассказал, при каком условии мог бы назвать себя звездой.

— Звездой себя не считаю. Еще есть, куда расти. Вот когда забью в финале Лиги чемпионов, тогда, может быть, — сказал Захарян.

В нынешнем сезоне 19-летний Захарян провел за «Динамо» 28 матчей, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Третий год подряд мы записываем интервью с Арсеном Захаряном. Мы задаем ему одни и те же вопросы, чтобы посмотреть, как он изменился за прошедший год.