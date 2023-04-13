Нападающий «Торпедо» Рейна считает технику Аршавина близкой к Месси

Перуанский нападающий «Торпедо» Йорди Рейна в разговоре с корреспондентом «СЭ» сравнил уровень игры Андрея Аршавина и Лионеля Месси.

— Однажды я играл за сборную Перу против Аргентины, как раз против Месси. Лионель совершенно точно один из моих любимых игроков. Он выиграл все, у него огромный талант.

— Может ли кто-то из РПЛ сравниться с ним по уровню техники?

— Не так много игроков РПЛ знаю, поэтому не могу ответить на этот вопрос. Раньше был Аршавин. Он не такого же уровня, что Месси, но близко, он был очень хорош! Я помню, в детстве он был одним из лучших в «Арсенале»!